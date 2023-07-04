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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني يطالب بـ تطبيق تعددية الأطراف واستكمال الحوكمة العالمية

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن عالم اليوم يشهد تحولات واضطرابات متشابكة، وتتطور التغيرات غير المسبوقة منذ مائة سنة بوتيرة متسارعة، ويواجه المجتمع البشري تحديات لا مثيل لها.

وفي هذا السياق، طرح شي سؤال العصر مرة أخرى: التضامن أو الانقسام؟ السلام أو الصراع؟ التعاون أو التصادم؟ إن جوابي هو أن تطلعات شعوب الدول إلى حياة جميلة هي ما نسعى إليه، وتيار العصر المتمثل في السلام والتنمية والتعاون والكسب المشترك لا يقاوم.

وأكد الرئيس الصيني، خلال الدورة الـ23 لاجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شانجهاي، أن علينا أن نعزز التواصل والتعاون الاستراتيجيين، وندعو إلى تسوية الخلافات عبر الحوار وتجاوز التنافس عبر التعاون، ونتخذ إجراءات ملموسة لاحترام المصالح الجوهرية والهموم الكبرى للأطراف الأخرى، ونتبادل الدعم الثابت لجهودنا في تحقيق التنمية والنهضة.

وأضاف: علينا أن نضع سياسات خارجية بشكل مستقل انطلاقا من المصلحة العامة والبعيدة المدى للمنطقة، ونتحكم في مستقبل بلادنا ومصيرها للتنمية والتقدم بقوة.

وأشار شي جين بينج إلى أن العدل والإنصاف يعدان من تطلعات مشتركة لدول المنطقة. فعلينا أن نكرس القيم المشتركة للبشرية جمعاء، ونحافظ بحزم على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على القانون الدولي، ونعارض الهيمنة وسياسة القوة، وندفع بالحوكمة العالمية نحو اتجاه أكثر عدلا وإنصافا، وندفع بعملية التحديث للمجتمع البشري في إطار جهودنا المشتركة الرامية إلى تعزيز المساواة على أصعدة الحقوق والفرص والقواعد.

الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس الصينى شانجهاي رئيس الصين منظمة شانجهاي

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