مرافعة النيابة العامة.. قرار عاجل بشأن محاكمة 11 متهما في خلية الشروق

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية إستئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 11 متهما لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية" لجلسة 1 أكتوبر لسماع مرافعة النيابة العامة.

يواجه المتهمون العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

تأجيل محاكمة 11 متهما في خلية الشروق الثانية

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية وحدة التطوير، هم يحيي موسى وأحمد محمد عبدالهادي وعلاء السماحي وأحمد فتحي والحسين علي وعلي محمود وعبدالفتاح زراع وخالد سليمان وأحمد حسانين ومحمود عامر ومحمد صلاح رشاد.

تحريات الأمن الوطني في خلية الشروق

وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني أكدتها التحريات أفادت أنه على أثر الملاحقة الأمنية واستهداف وضبط عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، اضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج بعقد عدة لقاءات واجتماعات تنظيمية في إحدى الدول الخارجية اتفقوا فيها على وضع مخطط لتصعيد أعمال العنف والأعمال العدائية للتنظيم في الداخل، من خلال تأسيس تنظيم مسلح جديد يتم انتقاء عناصره من أعضاء المجموعات المسلحة بالجماعة، ومن تتوافر لديهم المقومات البدنية والنفسية وإعدادهم بدورات تدريبية متقدمة داخل البلاد وخارجها لرفع كفاءتهم القتالية والفكرية تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها وأعضائها والمنشآت العامة واستهداف الشخصيات العامة المعارضة لأفكار الجماعة، بغرض تعطيل سلطات الدولة ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم.

داعش - أرشيفية

وكشفت تحريات الأمن الوطني، أن من بين القائمين على وضع هذا المخطط وبنود تحركه، المتهمون في القضية يحيي موسى وأحمد عبدالهادي وعلاء السماحي وأحمد فتحي والحسين علي وعلي محمود قياديو تنظيم الإخوان، وأنهم في إطار تنفيذ ذلك المخطط اتفقوا على إنشاء كيان جديد تحت مسمى وحدة التطوير بهدف تحديث وتطوير الآليات والأدوات المستخدمة في تنفيذ عمليات الجماعة العدائية وأصدروا تكليفات لعناصر بالجناح المسلح من الغير مرصودين آمنيا بتولى مسئولية إنشاء تلك الوحدة داخل البلاد وعرف منهم المتهم عبدالفتاح عطية الذي اضطلع بتلقى التكليفات من قيادات التحرك ونقلها للمرتبطين به داخل البلاد.

وأضافت التحريات أنه نفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهم عبدالفتاح عطية والحركيان رعد وسامي مسئول وحدة التطوير ونائبه بتشكيل تلك الوحدة بأن كونوها من عدد من الخلايا النوعية وضموا لكل منها عددا من عناصر الجماعة المدربين وممن سبق لهم المشاركة في عمليات عدائية علاوة على آخرين تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية وقسموا كل خلية لعدد من المجموعات التي تضطلع بمهام محددة لتحقيق أغراض الجماعة وأهدافها.

الأمن الوطني: خلية الشروق جهزت لـ عمليات عدائية

وتبين من تحريات الأمن الوطني عن خلية الشروق، وجود خلية تم تقسيم عناصرها لأربع مجموعات متخصصة أولها مجموعة الدعم المادي واللوجيستي وتولى مسئوليتها الحركي هشام مسئول الوحدة الإقتصادية والتي تضطلع بتوفير الأموال والمركبات والأدوات اللازمة لعناصر المجموعة والثانية مجموعة الإعداد والتأصيل الشرعي والتي عرف من عناصرها المتهم خالد سليمان والحركي أسد المسئول الشرعي واضطلعت بعقد دورات لإعداد عناصر المجموعة فكريا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها.

عناصر ارهابية

أما المجموعة الثالثة كانت مجموعة إعداد الدوائر الكهربائية والتي اضطلع أعضاؤها بتصنيع وتطوير الطائرات المسيرة "الدرون" وتجهيز سيارات يتم التحكم فيها عن بعد وتصنيع دوائر كهربائية تستخدم في تفجير العبوات المفرقعة وعرف منهم المتهم أحمد حسانين والحركيين بارباروسة وناروتو، والمجموعة الرابعة مجموعة إعداد العبوات المتفجرة وعرف منهم المتهمان محمود عامر ومحمد صلاح رشاد.

التحريات: رعد قاد خلية التطوير لتنفيذ عمليات إرهابية

وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية وحدة التطوير، إصدار قيادات الجماعة بالخارج تكليفات بتنظيم دورات تدريبية لعناصرها وأعدوا لهم برنامجا ارتكن لمحاور ثلاثة الأول فكري يقوم على دراسة فكر الجهاد وتأويل الأحكام للادعاء بوجود أصل شرعي لتنفيذ العمليت العدائية، والثاني حركي تمثل في دراسة أساليب كشف المراقبة وكيفية التخفي، والثالث عسكري تمثل في دراسة أساليب رفع المنشآت ورصدها وكيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة ونقلها وتفجيرها.

طائرات مسيرة

حيث عقدت العديد من الدورات وقف منها على دورات جمعتهم عبر تطبيقات المحادثات المؤمنة تليجرام وثريما، وأخرى بإحدى الدول وبعدد من المقرات الكائنة بنطاق القاهرة، وتبين من تحريات الأمن الوطني عن خلية وحدة التطوير أن تلك المجموعة اعتمدت في تحقيق أغراضها على ما أمدها به المتهمون من الأول وحتى السابع من أموال، وما وفره الأخير من مقرات، وما تلقاه التاسع من أموال.

واشارت تحريات الأمن الوطني، إلى إصدار الحركي رعد مسئول وحدة التطوير تكليفا للمتهم التاسع بتصنيع عبوات مفرقعة وتركيبها على طائرات مسيرة عن بعد فصنعها وآخرون من عناصر الخلية تمهيدا لتفجيرها بتجمعات المواطنين لتحقيق مخطط الجماعة.