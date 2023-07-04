عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

المنافس الأول لـ تويتر يستعد.. ميتا تتيح تطبيق Threads على أجهزة آبل

Instagram Thread
Instagram Thread

 

يعمل تطبيق انستجرام Instagram والشركة الأم "ميتا" في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة على تطبيق جديد مشابه في عمله لمنصة "تويتر" وسوف يسمى Threads، ومن المتوقع أن يكون ندا قويا للعصفور الأزرق.

وفقا لتقرير موقع gizmochina  الآن ، يبدو أن الشركة مستعدة لإطلاق تطبيقها الجديد رسميًا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، تطبيق Instagram Thread الرسمي من Meta متاح الآن للطلب المسبق على متجر تطبيقات آبل Apple ، مما يشير إلى أن الإطلاق قاب قوسين أو أدنى.

Instagram Thread

في حين أن الشركة لم تكشف بعد عن الجدول الزمني المحدد ليوم الكشف عنه، فإن القائمة في متجر التطبيقات تكشف عن إمكانية إطلاق التطبيق في السادس من يوليو الجاري، أي بعد يومين فقط. يقال إن Instagram Thread سيعمل في تكامل مع بروتوكول الوسائط الاجتماعية اللامركزي المستخدم من قبل Mastodon ، المسمى ActivityPub.

يقول الوصف الرسمي للتطبيق في قائمة App Store: "ثريدز هي المكان الذي تجتمع فيه المجتمعات المختلفة والمتنوعة لمناقشة كل شيء بدءًا من الموضوعات التي تهم يومك وحتى الموضوعات الخاصة بالمستقبل مهما كان ما يثير اهتمامك ، يمكنك المتابعة والتواصل مباشرة مع صانعي المحتوى المفضلين لديك وغيرهم ممن يستهويهم نفس الموضوعات، أو تكوين متابعين مخلصين لك لمشاركة أفكارك وآرائك وإبداعك مع العالم ".

ضربة قوية لـ تويتر.. ميتا تنافس بتطبيق جديد يشبهه تماما

تتحدى جوجل و آبل .. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك

على الرغم من أن التطبيق قد يكون متاحًا للتنزيل اعتبارًا من السادس من يوليو ، فلن يتمكن الجميع من البدء في الاستخدام ونشر أفكارهم في ذلك التاريخ، على الأرجح سيكون الأمر تدريجي والتوسع لتكون هذه الخدمة للجميع سيأخذ بعض الوقت

الجدير بالذكر أن موقع Twitter واجه الكثير من المشكلات مع النظام الأساسي ، خاصة بعد استحواذ Elon Musk عليه، خاصة فيما يخص المشكلات الفنية التي أدت لفوضى شاملة جعلت بعض المستخدمين يقموا بتنزيل أفلام كاملة على تويتر والبعض الآخر يأخذ علامة توثيق زرقاء لحسابات مزيفة تحمل أسماء شخصيات مشهورة.

آبل Threads تطبيق تويتر Instagram انستجرام ثريدز Apple Instagram Thread Meta

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الحقيقة الكاملة لرحيل نجوم الأهلي إلى الدوري السعودي.. تفاصيل مهمة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

الترجي التونسي يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلي لمدة 3 مواسم

موضوعات متعلقة

للفئة المتوسطة.. موبايل جديد من Honor بذاكرة عشوائية 16 GB وكاميرا 108 ميجابكسل

فيديو بجودة 4K.. كل ما تريد معرفته عن هواتف شاومي Xiaomi 14 الرائدة

تعرف على إمكانيات الهاتف الرائد Zenfone 10  من آسوس

بسبب الذكاء الاصطناعي .. جوجل تعتمد شعارا جديدا 3D لنظام أندرويد

كلها هتكون بـ ChatGPT.. هونر تدمج هواتفها بالذكاء الاصطناعي

مش هتحتاج جوجل drive.. طريقة جديدة لنقل تاريخ محادثات whatsapp من موبايل قديم

تتحدى جوجل و آبل .. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك

آبل أول شركة في التاريخ قيمتها السوقية 3 تريليون دولار

ترشيحاتنا

روسيا تغير قواعد اللعبة.. تحذير عاجل من ضابط مخابرات أمريكي للغرب

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. التحالف الوطني يتبنى طالبة الفيوم علميا ومعيشيا

لا خسائر.. أول تعليق من مدير مستشفى أم المصريين على انقطاع الكهرباء

ما حكم الوضوء من الترع على حالها؟ دار الإفتاء تجيب

الصبر نفد.. توتر كبير في الغرب بسبب الهجوم الأوكراني المضاد

بيان عاجل من السعودية بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ