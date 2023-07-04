المنافس الأول لـ تويتر يستعد.. ميتا تتيح تطبيق Threads على أجهزة آبل

يعمل تطبيق انستجرام Instagram والشركة الأم "ميتا" في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة على تطبيق جديد مشابه في عمله لمنصة "تويتر" وسوف يسمى Threads، ومن المتوقع أن يكون ندا قويا للعصفور الأزرق.

وفقا لتقرير موقع gizmochina الآن ، يبدو أن الشركة مستعدة لإطلاق تطبيقها الجديد رسميًا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، تطبيق Instagram Thread الرسمي من Meta متاح الآن للطلب المسبق على متجر تطبيقات آبل Apple ، مما يشير إلى أن الإطلاق قاب قوسين أو أدنى.

Instagram Thread

في حين أن الشركة لم تكشف بعد عن الجدول الزمني المحدد ليوم الكشف عنه، فإن القائمة في متجر التطبيقات تكشف عن إمكانية إطلاق التطبيق في السادس من يوليو الجاري، أي بعد يومين فقط. يقال إن Instagram Thread سيعمل في تكامل مع بروتوكول الوسائط الاجتماعية اللامركزي المستخدم من قبل Mastodon ، المسمى ActivityPub.

يقول الوصف الرسمي للتطبيق في قائمة App Store: "ثريدز هي المكان الذي تجتمع فيه المجتمعات المختلفة والمتنوعة لمناقشة كل شيء بدءًا من الموضوعات التي تهم يومك وحتى الموضوعات الخاصة بالمستقبل مهما كان ما يثير اهتمامك ، يمكنك المتابعة والتواصل مباشرة مع صانعي المحتوى المفضلين لديك وغيرهم ممن يستهويهم نفس الموضوعات، أو تكوين متابعين مخلصين لك لمشاركة أفكارك وآرائك وإبداعك مع العالم ".

على الرغم من أن التطبيق قد يكون متاحًا للتنزيل اعتبارًا من السادس من يوليو ، فلن يتمكن الجميع من البدء في الاستخدام ونشر أفكارهم في ذلك التاريخ، على الأرجح سيكون الأمر تدريجي والتوسع لتكون هذه الخدمة للجميع سيأخذ بعض الوقت

الجدير بالذكر أن موقع Twitter واجه الكثير من المشكلات مع النظام الأساسي ، خاصة بعد استحواذ Elon Musk عليه، خاصة فيما يخص المشكلات الفنية التي أدت لفوضى شاملة جعلت بعض المستخدمين يقموا بتنزيل أفلام كاملة على تويتر والبعض الآخر يأخذ علامة توثيق زرقاء لحسابات مزيفة تحمل أسماء شخصيات مشهورة.