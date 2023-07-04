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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة الباراليمبية

الريشة الطائرة
الريشة الطائرة

انطلقت اليوم منافسات بطولة أوغندا الدولية الرئيسة الطائرة الباراليمبية،  إحدى البطولات التي تمنح نقاط بالتصنيف العالمي المؤهل لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.
ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة، اللاعبة شيماء سامي التي تسعى للتأهل لباراليمبياد باريس ، بالإضافة إلى أربع لاعبين سافروا للمشاركة في البطولة على نفقتهم الخاصة وهم : عاطف عبد الكريم ، محمد حسن  ، وليد العيسوى ، و محمد شعبان.

ويعقب بطولة أوغندا الدولية بطولة افريقيا للريشة الطائرة الباراليمبية والتي تستضيفها أوغندا أيضا خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري.


يذكر أن شيماء سامي قفزت من المركز السادس عشر إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي المؤهل لباراليمبياد باريس  ، عقب احتلالها المركز الخامس في منافسات الفردي لبطولة كندا الدولية والتي أقيمت بمدينة أوتاوا  الشهر الماضي ، وذلك عقب تغيير تصنيفها الطبي من H1 إلى H2 مع بداية الموسم الجاري.

بطولة أوغندا الدولية الطائرة الباراليمبية دورة الألعاب الباراليمبية

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