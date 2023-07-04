تعرف على أعلى 10 لاعبين مصريين في القيمة التسويقية.. شاهد

أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت، عن قائمة أغلى 10 لاعبين من مصر.

ونشر "طلعت" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر انفوجراف به 10 أغلي لاعبين من مصر وهم محمد صلاح وتريزيجيه والننى وعمر مرموش ومصطفى محمد وزيزو ورمضان صبحى ومحمد عبد المنعم واحمد حسن كوكا واحمد حجازى.

وعلق الناقد الرياضي، “أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري من حيث القيمة التسويقية: 6 من الأهلي، و2 من الزمالك، و2 من بيراميدز”.

وأوضح "7 مصريين، و1 مالي، و1 مغربي، و1 جنوب أفريقي.. زيزو في الصدارة بـ 5 ملايين يورو (200 مليون جنيه)".