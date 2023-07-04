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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على أعلى 10 لاعبين مصريين في القيمة التسويقية.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت، عن قائمة أغلى 10 لاعبين من مصر.

 

ونشر "طلعت" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر انفوجراف به 10 أغلي لاعبين من مصر وهم محمد صلاح وتريزيجيه والننى وعمر مرموش ومصطفى محمد وزيزو ورمضان صبحى ومحمد عبد المنعم واحمد حسن كوكا واحمد حجازى.

 

وعلق الناقد الرياضي، “أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري من حيث القيمة التسويقية: 6 من الأهلي، و2 من الزمالك، و2 من بيراميدز”.

 

وأوضح "7 مصريين، و1 مالي، و1 مغربي، و1 جنوب أفريقي.. زيزو في الصدارة بـ 5 ملايين يورو (200 مليون جنيه)".

أحمد حجازي احمد حسن كوكا القيمة التسويقية الناقد الرياضي خالد طلعت مصطفي محمد محمد صلاح زيزو عمر مرموش

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