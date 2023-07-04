التيار الإصلاحي الحر يستنكر تصريحات طنطاوي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي

استنكر التيار الإصلاحي الحر ما تردد بشأن المشهد السياسي والانتخابي في مصر على لسان مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي و أحمد طنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خلال ندوة عقدت في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وأكد التيار الإصلاحي الحر بأن هذه التصريحات تفتقر إلى رؤية متكاملة للمشهد وتمثل "شعارات معلبة" لا تجدي نفعا ولا تقدم طرحا عقلانيا أو واقعيا للمشهد الراهن.

وأضاف التيار الإصلاحي الحر بأنه يرفض ما تحدث به طنطاوي بشأن كافة التعديلات الدستورية على دستور ٢٠١٤ ويرى التيار أن مثل هذه التصريحات لا تمثل معارضة بقدر ما هي تصريحات "استهلاكية" لا تقدم جديدا.

ورأي التيار أن ما أعلنه الزاهد من ربط نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدم ترشح مرشح بعينه هو ممارسة احتكار للآراء يناقض أبسط قواعد الديمقراطية.

وشدد التيار الإصلاحي الحر على أن المعارضة "البرامجية" والنهج "الإصلاحي" هو السبيل الأمثل لحل المشكلات السياسية وليس دغدغة مشاعر الجماهير بالشعارات الخطابية.

ودعا التيار الإصلاحي الحر كافة القوى السياسية للتعقل في قراءة المشهد بما ينأى بمصر عن الصراع وأن يبني الجميع على مكتسبات الجمهورية الجديدة وفي مقدمتها الحوار الوطني.