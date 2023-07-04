الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول المساعدات إلى الجرحى والمتضررين في مخيم جنين

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء حجم الضربات الجوية والبرية التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم الثلاثاء، إن تلك العمليات التي تستهدف مخيمًا مكتظًا بالسكان اللاجئين، هي الثانية خلال أسبوعين.

وأكد "أوتشا" أنه يواصل مراقبة الوضع على الأرض والتحرك لتقديم المساعدات، داعيًا إلى السماح بالوصول إلى الجرحى والمتضررين داخل مخيم جنين.

وأضاف "أوتشا" أن الغارات الجوية الاسرائيلية ألحقت أضرارًا بالمباني التي كان يعيش فيها الناس في المخيم والأحياء المحيطة به، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جعلت معظم المخيم لا يحصل على مياه الشرب أو الكهرباء.

وأوضح أن المرافق الصحية تعرضت لأضرار، وأن الشركاء الصحيين يقومون حاليًا بمراجعة قائمة الإمدادات التي تحتاجها تلك المرافق، وقد قدموا بالفعل بعض الإمدادات من المخزونات المخزنة مسبقًا.