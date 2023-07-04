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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف تتحدث عن مشاركتها في بطولة ويمبلدون للتنس

ميار شريف
ميار شريف

تحدثت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس عن مشاركتها في بطولة ويمبلدون المفتوحة التي تعد ضمن بطولات الجراند سلام الكبرى فئة 2000 نقطة.

وخسرت ميار أمس أمام الإسبانية ريبيكا ماساروفا بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة؛ لتودع البطولة من الدور الأول.

وقالت ميار خلال تصريحات نُشرت عبر صفحة ويمبلدون الرسمية على فيسبوك: "المشاركة في ويمبلدون لها طابع خاص، لعبت على عشب جيد، والمكان هنا رائع."

وأضافت: "شعور لا يوصف بعد مشاركتي الأولى في ويمبلدون، ومباراة أمس لم تكن سهلة، لكن اكتسبت منها خبرات ستعطيني ثقة أكبر فيما بعد في مشاركتي بالبطولات العشبية."

وعن التصميم الخاص بها الذي نُشر أمس على صفحات ويمبلدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الرسمة كانت تُحفة ورائعة."

واختتمت البطلة المصرية حديثها: "شكرًا لكل الداعمين لي، ودعمهم لي أعطاني دفعة معنوية كبيرة وساعدني على الفوز بالمباريات."

وتشهد بطولة ويمبلدون هذا العام، مشاركة التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميًا ووصيفة النسخة الماضية، والتي ستفتتح مشوارها اليوم بمواجهة البولندية ماجدلينا فريش في الدور الأول.

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