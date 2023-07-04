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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

الكدمات
الكدمات

الكدمات من أشهر المشكلات التى تظهر على أجزاء مختلفة من الجسم وبألوان عديدة مثل الأزرق والبني ويعتقد البعض أنها تظهر لأسباب روحانية أو نفسية.

وفى الحقيقة هناك أسباب طبية عديدة وراء ظهور هذه الكدمات على الجلد وهى تحدث، غالبا، عندما تتلف الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد ثم يتغير لون الجلد للون الأزرق أو الأسود أو الأرجواني أو الأصفر.

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وكشف مجلس الصحة الخليجي، أن الكدمات هي العلامات الملونة التي تظهر على الجلد تتكون نتيجة إصابة المنطقة بصدمة" خبطة أو سقوط" أو إصابة أحد الأنسجة الداخلية للجسم.

 وأوضح مجلس الصحة أن هناك أنواع عديدة من الكدمات الملونة على الجلد، وهى:


الورم الدموي: 

هو تجمع دموي يتكون بعد التعرض للضربات القوية بسبب الحوادث أو السقوط مما يؤدي إلى تكون بؤرة دموية.

الفرفرية: 

هى نزيف خفيف يحدث تحت الجلد ويكون منتشر على شكل نقاط دموية صغيرة بشكل متفرق يشبه النمش.

فرفرية
فرفرية

فرفرية الشيخوخة: 

تصبح البشرة أرق شيئاً فشيئاً مع التقدم فى العمر وجافة وأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات المختلفة مثل الكدمات وتكون منتشرة على شكل نقاط دموية صغيرة.

 

أسباب الكدمات


وقال مجلس الصحة الخليجي إن كل الأشخاص معرضين للإصابة بالكدمات خاصة عند السقوط أو التعرض للضرب أو الاصطدام وكذلك كبار السن، ولكن هناك حالات صحية تتسبب فى حدوث الكدمات، وهى:

مرض السرطان
أمراض الكبد
أمراض الدم
بعض الأمراض المناعية
تناول أدوية مسيلة للدم
نقص فيتامين سي أو فيتامين ك

الكدمات تغير لون الجلد تلف الأوعية الدموية تحت الجلد نقص فيتامين سي مرض السرطان فيتامين سي

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