باحث سياسي: حماس تقود المقاومة الفلسطينية المسلحة

أكد العميد محمود محيي الدين الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، أن ما بعد 2007 وحتى اليوم لم يعد ملف المقاومة الفلسطينية في يد السلطة الفلسطينية، مضيفا أن هذا الملف حاليا في يد إيران.

وأضاف محمود محيي الدين، في حوار مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك حديثا من عام لقائد الحرس الثوري الإيراني عن تسليح المقاومة الفلسطينية بأسلحة ثقيلة، إلى أن العملية التي قامت بها حركة الجهاز الفترة الأخيرة في مخيم جنين.



وتابع العميد محمود محيي الدين الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، أن مؤخرا جاء إعلان من حركات المقاومة الفلسطينية بالجهاد المسلح، لافتا إلى أن حركة حماس هى من تقود المقاومة الفلسطينية المسلحة، ولديها ما يؤهلها لذلك.