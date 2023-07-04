مفكر سياسي: تفرق القوى الفلسطينية تسبب في حالة من الطمع الإسرائيلي

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، أننا أمام موقف كان متوقعا والصدام كان شيء متوقع من الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.



وأضاف عبدالمنعم سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك ضعف فلسطيني ناتج عن عدم وجود توحد بين القوى الفلسطينية، لافتا إلى أن الإشكالية تسببت في حالة من طمع إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.



وتابع الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، أن العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين مستمرة وهذا لفشلهم في هدفهم خلال 24 ساعة.