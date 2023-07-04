تصعيد كارثي.. خطأ فادح من أمريكا يضع العالم على شفا حرب نووية

قالت مجلة “هاربر” الأمريكية، إن السياسة الخارجية الأمريكية غير الرسمية تجاه روسيا وضعت العالم على شفا حرب نووية.

وأوضحت المجلة، أن “الدبلوماسي والمؤرخ الأمريكي جورج كينان، تنبأ في عام 1997 بأن رغبة الولايات المتحدة في استعادة أجواء الحرب الباردة ستكون الخطأ الأكثر فتكا لسياسة واشنطن في حقبة ما بعد الحرب الباردة بأكملها”.

وأضافت: "لم تقم الولايات المتحدة فقط بتوسيع التزاماتها بشكل غير رسمي في مجال السلامة النووية والضمانات النووية ، وبالتالي خلق حدود دائمة الاتساع من انعدام الأمن. لقد فعلوا ذلك، مدركين أن روسيا قوة عظمى لها ترسانتها النووية ورفض مفهوم تماما لاستيعابها في النظام العالمي بشروط أمريكية".

وأوضحت أنه “لا يتم إيلاء اهتمام كاف للمواجهة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا في سياق الصراع في أوكرانيا”.

وتابعت: "من الواضح أن واشنطن تقترب من صراع مباشر مع موسكو. بطبيعة الحال، فإن القوات النووية للولايات المتحدة وروسيا، والتي هي دائما على استعداد، وضعت الآن في حالة تأهب قصوى”.

وأضافت أن “خطر التصعيد السريع والكارثي للمواجهة النووية بين القوتين العظميين أعلى من أي وقت مضى في التاريخ".