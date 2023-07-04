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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصبر نفد.. توتر كبير في الغرب بسبب الهجوم الأوكراني المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الغرب بدأ يشعر بالتوتر لأن الهجوم الأوكراني المضاد يقاس بالأمتار وليس بالكيلومترات، وهذا قد يهز دعم حلفاء كييف في حالة استمرار الصراع.

وقالت شبكة “سي إن إن”، إن "حلفاء أوكرانيا الغربيين متوترين لأن تقدم الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في كييف لا يقاس بالكيلومترات، بل بالأمتار، ويدرك حلفاء كييف جيدا أن أوكرانيا لا يمكنها هزيمة روسيا دون مساعدتهم”.

وأضافت: “لكن الوتيرة الأبطأ من المتوقع للهجوم المضاد تعني أن دعمهم قد يصبح غير مستقر بشكل متزايد إذا استمر الصراع".

وأوضحت أن “عددا من القادة الغربيين، الذين يعانون من ارتفاع التضخم والنمو البطيء على خلفية الصراع في أوكرانيا، سيتعين عليهم قريبا تبرير الكم الهائل من الموارد التي تم استثمارها في أوكرانيا عندما يكون ناخبوهم بالكاد يكسبون نفقاتهم".

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وذكرت شبكة “سي إن إن” أنها “قد تكون هذه مهمة صعبة إذا لم يكن هناك الكثير من النجاح في ساحة المعركة".

الهجوم الأوكراني المضاد الغرب كييف أوكرانيا روسيا

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