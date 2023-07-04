شوبير يفجر مفاجأة لجماهير القلعة الحمراء

أعلن الإعلامي احمد شوبير عن مفاجأة لجماهير القلعة الحمراء .

ونشر أحمد شوبير صورة لساعة الرملة معلق عليها :" تيك تاك ".



أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن النادي الأهلي تعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك " عاجل وخاص .. محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر ينضم رسميا للنادي الأهلي بديلا لحمدي فتحي".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لحسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي في مباراة الزمالك والمقرر إقامتها 13 يوليو الجاري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 7 مباريات، يحتاج منها 8 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الممتاز، بعد غياب عامين عن التتويج لصالح الزمالك.