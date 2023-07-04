عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا يرصد جهود الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، عبر إطلاق برامج الحماية الاجتماعية.

txt

أحمد موسى: محمد مرسي إخواني بلطجي والمشير طنطاوي حافظ على الدولة المصرية|فيديو

txt

المصريين الأحرار: ثورة 30 يونيو كانت بمثابة صدمات الكهرباء لقلب الدولة المصرية..فيديو

 

وقال التقرير إن إجمالي الدعم المخصص في برامج الحماية الاجتماعية وصل إلى 356 مليار جنيه، ويضم كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل.

وأوضح أن إنجازات الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، برنامجي "تكافل وكرامة"، لتوفير الخدمة 200 ألف أسرة في مصر، وتقوم الدولة على تأهيل القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل، وعملت على تحقيق الأمن الغذائي، كما تم طرح أكبر مشروع قومى لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة. 

وأشار التقرير إلى ما قدمته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستويات المعيشة، وتطوير ورفع جودة خدمات التنمية البشرية، حيث جرى تنفيذ 23.9 ألف مشروع بـ20 محافظة، وتوفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم في القرى الأشد احتياجا، إلى جانب إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى انضمت إليه 30 جمعية أهلية.

الحماية الاجتماعية الدولة المصرية المبادرة الرئاسية حياة كريمة إنجازات الدولة المصرية برامج الحماية الاجتماعية تعزيز حقوق الإنسان تكافل وكرامة ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الحقيقة الكاملة لرحيل نجوم الأهلي إلى الدوري السعودي.. تفاصيل مهمة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

ترشيحاتنا

اشتية يرد على مغالطات الغرب: من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني

رغم توافر الأعلاف وانخفاض الدواجن.. لماذا ترتفع أسعار البيض في الأسواق؟

أنس جابر تكتسح البولندية مجدلينا فريش في افتتاح مبارياتها ببطولة ويمبلدون للتنس

تطور خطير.. روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو في الهجوم بمسيرات على موسكو

رئيس الوزراء يناقش آلية التنسيق للإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية

بيان عاجل من الرئيس الشيشاني بشأن ضرب صحفية ومحام في روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ