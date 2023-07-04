جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية.. فيديو

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا يرصد جهود الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، عبر إطلاق برامج الحماية الاجتماعية.

وقال التقرير إن إجمالي الدعم المخصص في برامج الحماية الاجتماعية وصل إلى 356 مليار جنيه، ويضم كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل.



وأوضح أن إنجازات الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، برنامجي "تكافل وكرامة"، لتوفير الخدمة 200 ألف أسرة في مصر، وتقوم الدولة على تأهيل القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل، وعملت على تحقيق الأمن الغذائي، كما تم طرح أكبر مشروع قومى لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة.



وأشار التقرير إلى ما قدمته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستويات المعيشة، وتطوير ورفع جودة خدمات التنمية البشرية، حيث جرى تنفيذ 23.9 ألف مشروع بـ20 محافظة، وتوفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم في القرى الأشد احتياجا، إلى جانب إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى انضمت إليه 30 جمعية أهلية.