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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب الوافدين.. تعليمات مهمة للتسجيل بالفصل الدراسى الصيفي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد بداية الفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقال الدكتور جمال شحاته ، أن الكلية قامت بفتح التسجيل للفصل الدراسى الصيفى ( summer course ) ، وذلك حتى غدا الاربعاء الموافق ٥ يوليو .

كما أوضح عميد الكلية ، على أن الطلاب الوافدين لابد الحصول على إذن سداد من شئون الطلاب و دفع الرسوم فى البنك العربى الافريقي و رفع ايصال السداد على 
‏http://course.foc.cu.edu.eg/signing

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حصاد جامعة القاهرة خلال شهر يونيو 2023‎

جامعة القاهرة 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كليه العلاج الطبيعي على تجديد الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي لمدة 5 سنوات لتصبح بذلك أول كلية على مستوى الجامعات المصرية تحصل على الاعتماد المحلي ثم الاعتماد الدولي لمرتين متتاليتين، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد، وفي إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ومعاهدها.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه وتطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، ووضع كلياتها وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

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