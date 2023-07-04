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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تطلق برنامجا تدريبيا لـ 440 طالبا بالمدارس والجامعات.. فيديو وصور

برنامج حياة كريمة
برنامج حياة كريمة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة برنامجا تدريبيا توعويا لطلاب المدارس والجامعات بالأكاديمية الوطنية وذلك في إطار التوعية بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

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وشهد البرنامج التدريبى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية ، وهند جلال المنسق الميدانى لمؤسسة حياة كريمة ، ومصطفى السيد منسق حياة كريمة بالقليوبية ، حيث استهدف تدريب عدد 440 طالبا من الجامعات والمدارس من خلال تنظيم زيارة ميدانية لمشروعات قرية الاحراز بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.


وتضمنت الزيارة عقد ندوة تعريفية عن مشروعات حياة كريمة الجارى تنفيذها بالقرية ، وكذلك التوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات وذلك عن طريق تدريبهم على المهارات الحياتية، وذلك لمساعدتهم على تحديد فرص العمل المناسبة لهم، والوصول إلى أهدافهم واتخاد القرارات المهنية بشكل سريع وناجح في الوقت نفسه ، واستعرضت المحاضرات شرح المهارات القيادية من حيث أهميتها وأنواعها وكيفية تعزيزه.
كما أتاح البرنامج التدريبي الفرصة للطلاب لعمل أنشطة عملية للتدريب على العمل الجماعي عن طريق عمل مشروعات تفيد مبادرة حياة كريمة، وتنظيم عددا من الزيارات الميدانية، وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات.


كما شهدت الزيارة جولة تفقدية في داخل المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الأحراز ومنها مجمع الخدمات ، والوحدة الصحية ، والمركز التكنولوجي ، واختتمت الزيارة بإقامة يوم رياضي داخل مركز شباب القرية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
من جانبه أكد الطلبة والطالبات المشاركين فى البرنامج التدريبي الخاص بمؤسسة حياة كريمة أنهم حضروا ندوات بشأن التواصل الفعال والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعرف على المؤسسة بشكل أكبر.


وأكد الدكتور سمير حماد نائب محافظة القليوبية، أنهم استضافوا هؤلاء الطلاب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة، ليحصلوا على تدريب عملي بشأن مبادئ التطوع والمبادرة، والتعرف على عمليات التطوير التي تقيمها المؤسسة.


وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.

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حياة كريمة الجامعات الأكاديمية الوطنية محافظ القليوبية القليوبية نائب محافظ القليوبية

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