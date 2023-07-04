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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى صحية.. علاج جديد لإمبراطور الأورام السرطانية

صدى البلد

 

شهدت القاهرة اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق علاج جديد لسرطان البنكرياس في مصر.

 وناقش الأطباء والخبراء التحديات التي تواجه علاج مرضى سرطان البنكرياس، بالإضافة لدور العقار الجديد  في تغيير المنظومة العلاجية لسرطان البنكرياس عن طريق تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة والحفاظ على جودة حياة المرضى. 

 

قال الدكتور تامر النحاس، أستاذ علاج الأورام، بجامعة القاهرة: " يُطلق على سرطان البنكرياس إمبراطور الأورام السرطانية، حيث يُعد المرض من التحديات الصحية التي تواجه المجتمع الطبي حول العالم.

 

 وخلال السنوات الأخيرة، لم تسفر جهود اكتشاف وتطوير عقاقير لعلاج سرطان البنكرياس سوى عن عدد قليل جدًا من البدائل العلاجية. وعند مقارنته بالأورام الأخرى، نجد أن متوسط معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لمرضى سرطان البنكرياس-ويمثل ذلك النسبة المئوية لبقاء مرضى سرطان البنكرياس على قيد الحياة لمدة 5 سنوات بعد تشخيص المرض-منخفضة جدًا وتصل بالكاد إلى 12.5%1" 

وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أنّ سرطان البنكرياس يحتل المركز السابع باعتباره أكثر أنواع السرطان المسببة للوفاة حول العالم، حيث كان السبب الرئيسي لوفاة 466,003 شخصًا في 2020. 

ومن المتوقع أن يصبح سرطان البنكرياس ثاني أكثر الأورام السرطانية المسببة للوفاة حول العالم بحلول عام 2030. 

وأضافت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام، بجامعة القاهرة: "يُمثل سرطان البنكرياس أحد أكثر الأورام السرطانية شراسة، حيث يؤدي لوفاة عدد كبير جدًا من المرضى خلال وقت قصير للغاية. ويتم تشخيص 80% من حالات سرطان البنكرياس في مرحلة متقدمة، أو عند انتشاره. وفي هذه المرحلة، لا يمكن استئصال الورم جراحيًا، ولا يتبقى سوى عدد محدود من البدائل العلاجية، وتكون غالبًا مصحوبة بمعدل سُمّية مرتفع" 

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