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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

12 دولة تنافس على بطولة بالم العربية الدولية للإسكواش

أمير وجيه
أمير وجيه

 


تستعد مصر لاستضافة بطولة بالم هيلز العربية الدولية للاسكواش، للمرة الثالثة في الفترة من 6 إلي 11 الشهر الجاري،

وتشهد البطولة مشاركة 537 لاعب ولاعبة من 12 دولة، لذلك تعد البطولة جاذبه للسياحة المصرية، وتواجد عدد كبير من الجنسيات المختلفة.


وتعد البطولة من اقوي بطولات الاسكواش التي تنظم خلال الموسم، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين الجيدي

عبر وليد الصيمعي رئيس  رئيس الاتحاد العربي عن سعادته الكبيرة لتنظيم بالم هيلز البطولة في مصر للمرة الثانية.

وأكد فايز المطيري نائب رئيس الاتحاد الاسيوي أن مصر قادرة على تنظيم بطولة جيدة، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها البلاد.
وأنه يتمني أن تكون البطولة على المستوي الجيد المعهود عليها، خاصة وأن هذه المرة الثانية التي تنظمها بالم هيلز.

وفي نفس السياق، قال طارق عطية رئيس مجلس إدارة بالم سبورت، أنه سعيد للغاية على تنظيم البطولة العربية للمرة الثانية، وهو ما يعكس عن الثقة الكبيرة التي وضعها الاتحاد العربي في بالم هيلز من أجل تنظيم هذه البطولة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بالم سبور، أنه يعد الجميع الظهور بشكل جيد ومختلف عن المرة السابقة، مضيفا أن التنظيم البطولة للمرة الثانية يعد دافع كبير من أجل تقديم الأفضل.


وكشفت مروة علواني رئيس تطوير القطاع الرياضي، عن أن البطولة ستشهد مفاجآت عديدة للغاية.

وقالت رئيس تطوير القطاع الرياضي، أن البطولة ستجذب العديد من العناصر الجيدة في اللاعبة، بالإضافة إلي جذب السياح من جميع أنحاء الدول العربية.


وقال أمير وجيه المدير الفني مدرب الاسكواش العالمي إن البطولة قوية للغاية لذلك تحرص الدول العربية المشاركة في البطولة.

وأضاف وحية، أن البطولة تعد احتكاك قوي للغاية،خاصة وأنه سيقام ١٥٤٠ مباراة خلال البطولة

واختتم المدير الفني للمنتخب، أن البطولة تعد أيضا عنصر جيد للسياحة المصرية، والتي ستشهد وجود عدد كبير من السياح خلال تلك الفترة.

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