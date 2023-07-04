حبس شخصين سرقا أموالا من داخل سيارة بجراج بالسيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بإحدى الجراجات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بأسلوب "كسر الزجاج" والتعدى على عامل بالجراج بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعى بالجسم

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بإحدى الجراجات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بأسلوب "كسر الزجاج" والتعدى على عامل بالجراج بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعى بالجسم كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وأضافا بقيامهما بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وحيازتهما لتلك المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهماهما بالسرقة.