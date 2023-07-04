عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسروا الزجاج بحجر.. حبس 3 أشخاص سرقوا حقيبة أموال من داخل سيارة بحلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بحلوان.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على ثلاثة أشخاص لسرقتهم مبلغ مالى من داخل سيارة بحلوان ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من تاجر سيارات ، مقيم بالجيزة قرر بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكة بـأحد الشوارع بدائرة القسم ولدى عودته إليها إكتشف كسر الزجاج وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمستأجرة لأحد الأشخاص يعمل تاجر سيارات ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شخصين، لهما معلومات جنائية .

أمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه .

وبمواجهتهم أقر الأول بأنه نظراً لإرتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه وعلمه برغبته فى شراء سيارة خطط لسرقته وإستعان بباقى المتهمين وقام بإستدراجه بدعوى شراء سيارة وإتفق معه على التقابل بمحل الواقعة وطلب منه إحضار المبلغ المالى المستولى عليه .

وفور حضوره إصطحبه إلى أحد المقاهى وقام المتهمان الثانى والثالث بالإستيلاء على المبلغ المالى من داخل سيارة المجنى عليه بإسلوب "كسر الزجاج" باستخدام (حجر) وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية .

واعترف أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

السفارة الأمريكية تعلن عن وظيفة بمرتب 472 ألف جنيه

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

إلي أولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يهزم غينيا بهدف ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

قرار قضائي جديد في دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

حبس 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة بأنابيب بوتاجاز بالقاهرة

بتوصيل الأسلاك.. حبس 4 أشخاص تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

حبس 4 أشخاص تخصصوا في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

كلب شرس يفترس معلمة بحي الساحل

حبس شخصين سرقا أجنبيا بالإكراه داخل منزله بمصر القديمة

احنا بوليس.. حبس 4 أشخاص سرقوا أجنبيا بالتجمع الخامس

حبس شخص قبل ترويجه الحشيش بالقاهرة

ترشيحاتنا

لاعبتنا جامدين.. أحمد موسى يهنئ المنتخب بالتأهل لأولمبياد باريس.. فيديو

رد فعل غير متوقع من أحمد موسى على سداسية الزمالك في المقاولون

الزمالك يسحق المقاولون بنصف دستة أهداف ويلتقي بيراميدز بنصف نهائى كأس مصر

جيش الاحتلال يكشف عما حققه بعد يومين من العدوان على جنين

الصين تدين حادثة حرق المصحف.. وترفض ظاهرة الإسلاموفوبيا

بطلب من الإمارات.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير: أدوية شهيرة تدمر الحياة حتى بعد التوقف عنه|طبيبة ضحية لها

محمد الشناوي على أعتاب الخروج من الأهلي.. وحارس عالمي يهدد مسيرة احترافه (إيه الحكاية)

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ