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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيس بوك فضحه.. حبس شخص سرق طالبا بالإكراه بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخص، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة طالب بالإكراه بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مجرم سرق طالبا بالإكراه بعد تداول منشور على "فيسبوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجلها وسرقته بالإكراه بالقاهرة ، جاءت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح أبيض بوجه نجلها وسرقة متعلقاته الشخصية أثناء سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى القائمة على النشر مقيمة بدائرة القسم ، وبإستدعائها ونجلها مقيم بدائرة القسم "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم ، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه وإشهار سلاح أبيض فى وجهه والتعدى عليه وإحداث إصابته والإستيلاء على هاتفه المحمول ومشغولات فضية كرهاً عنه.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة القسم وبحوزته الهاتف المحمول والمشغولات الفضية المستولى عليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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