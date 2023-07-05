لخلافات بينهما.. تفاصيل مقتل شخص على يد أخر بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق الرصاص على أخر ووفاته بسبب خلافات بينهما.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

كان شخص قد أطلق الرصاص على آخر بالمرج ، بسبب خلافات بينهما، حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم والسلاح، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة المرج ، من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم متوفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم.

وبالإنتقال وسؤال زوجة المتوفى (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) قررت تلقيها إتصال هاتفى من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثراً بإصابته المنوه عنها ، ونفت علمها بملابسات الحادث ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم ، أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بأنه وراء إرتكاب الواقعة وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة ، قام خلالها بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح ناري كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.