محلية وأجنبية.. حبس تاجر عملة بالقاهرة

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخص، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وحيازته عملات محلية وأجنبية بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.