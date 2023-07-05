الفلوس السبب.. تفاصيل مروعة وراء تخلص شخص من صديقه بالساحل

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكانت قد شهدت منطقة الساحل جريمة قتل عندما طعن شخص صديقه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة عامل، مقيم بدائرة القسم، بها إصابات إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر يعمل حدادا، مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى"، بسبب خلافات مالية بينهما لاقتراض المتوفى مبلغا ماليا من المتهم وعدم رده، تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم .

قام على أثرها المتوفى بالتعدى على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجى، وقيام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته.

نتج عن ذلك إصابتهما، والتى أودت بحياة المجنى عليه.

أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، واعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.