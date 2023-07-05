حبس حارس عقار استولى على مليون جنيه من أمام شقة بمدينة نصر

في كيس قمامة..

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس حارس عقار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على كيس بداخله مليون جنيه من أمام شقة أحد السكان في مدينة نصر .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.



وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على حارس عقار استولى على كيس بداخله مليون جنيه من أمام شقة أحد السكان في مدينة نصر ، وتمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من موظف بإحدى الشركات مقيم بدائرة القسم أنه كان يحتفظ بمبلغ مليون جنيه خاصين بأحد أصدقائه، وقيامه بوضعه داخل "كيس بلاستيكى" ولدى خروجه من الشقة سكنه ترك الكيس أمام باب الشقة سهوا وعقب ذلك اكتشف سرقة المبلغ المالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ، وتم استهدافه وضبطه .

وبمواجهته أقر بأنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أمام الشقق السكنية فوجئ بوجود الكيس البلاستيكى أمام شقة المجنى عليه فقام بسرقته ، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه ، بإستدعاء المبلغ إتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.