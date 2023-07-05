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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في القبض علي شخصين بالمرج لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

وكان رجال مباحث قسم شرطة المرج قد تمكنوا من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما"وبحوزتهما عدد 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" .

وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بأستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما،  وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات عدد 4 وقائع سرقة.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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