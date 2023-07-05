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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص اختطف واحتجز شخصين في عين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإحتجاز ٢ أخرين، لاتهامه لهم بالإستيلاء على هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بزوجته حال إستقلالها مركبة التوك توك الخاصة بهما

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة شخص بعين شمس لقيامه بإحتجاز ٢ أخرين ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى السيدات مقيمه بدائرة قسم شرطة المطرية بتلقيها إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص أبلغها خلالــــه بإحتجازه لنجلهـــا يعمل سائق " توك توك" مقيم بذات العنوان بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

بالفحص تم تحديد الشقة وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبصحبته شخصين المُبلغ بغيابه سائق التوك توك "ملك الأول" مقيم بدائرة القسم .

وإعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بقيام المبلغ بغيابه والسائق بالإستيلاء على هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بزوجته حال إستقلالها مركبة التوك توك الخاصة بهما .

وعلى أثر ذلك تمكن من تحديد هويتهما ومركبة التوك توك وتمكن من إستيقافهما حال مشاهدته لهما مُستقلان المركبة وتعدى عليهما بالضرب بالأيدى "دون إصابات" وقام بإصطحابهما وإحتجازهما بالشقة سكنه وتواصل هاتفياً مع والدة الأول "المُبلغة" وأبلغها بإحتجازه لنجلها لحين رد المبلغ المالى والهاتف المحمول وتواصل مع شقيق المجنى عليه الثانى فحضر وبحوزته المبلغ المالى والهاتف المحمول.

بمواجهة المجنى عليهما بأقوال المتهـــم أيداها، وأقرا بعثورهما على الحافظة الخاصة بزوجة المتهم وبداخلها المبلغ المالى والهاتف المحمول عقب توصيلها فقاما بالإستيلاء عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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