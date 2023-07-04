عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسي يحذر: لجان إخوانية ممولة للهجوم على القوات المسلحة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول هدم الدولة والقوات المسلحة عبر بث الشائعات والأكاذيب.

txt

أحمد موسى: الإخوان اتفقوا مع هيلاري كلينتون على تقليص دور القوات المسلحة

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان اتفقت مع هيلاري كيلنتون في 2013 على تقليص دور القوات المسلحة، مشيرا إلى أن العدالة في مصر مطبقة على الجميع والأحكام تنفذ ومن يرتكب جريمة يحال للقضاء، متابعا : «القضاء العسكري يتخذ إجراءات سريعة وناجزة».

وتابع حمد موسى، أن الإخوان مجموعة من الشواذ متابعا: «ما أعلمه عنهم الكثير وعلى مدار السنين اللي فاتت ومن أجل احترام المشاهدين أعرف بالأسماء من هم لأني رأيت منهم الكثير والكثير».

وذكر أحمد موسى أن أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة ضد القوات المسلحة وهناك لجان إخوانية ممولة للهجوم على القوات المسلحة ومحاولات للتشكيك في العدالة بالدولة».

أحمد موسى القوات المسلحة اخبار أحمد موسى الإخوان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

السفارة الأمريكية تعلن عن وظيفة بمرتب 472 ألف جنيه

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

إلي أولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يهزم غينيا بهدف ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

الإعدام| أحمد موسى يكشف العقوبة المتوقعة لصاحب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

الصين تدين حادثة حرق المصحف.. وترفض ظاهرة الإسلاموفوبيا

بطلب من الإمارات.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

وزير الرياضة يهنئ المنتخب لتأهله إلى أولمبياد باريس والصعود لنهائي أمم أفريقيا

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب روسيا

حكم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة .. آراء الفقهاء

أحمد موسى لـ مدحت الزاهد: عليك قراءة الدستور والشعب يختار من يمثله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير: أدوية شهيرة تدمر الحياة حتى بعد التوقف عنه|طبيبة ضحية لها

محمد الشناوي على أعتاب الخروج من الأهلي.. وحارس عالمي يهدد مسيرة احترافه (إيه الحكاية)

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ