أحمد موسي يحذر: لجان إخوانية ممولة للهجوم على القوات المسلحة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول هدم الدولة والقوات المسلحة عبر بث الشائعات والأكاذيب.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان اتفقت مع هيلاري كيلنتون في 2013 على تقليص دور القوات المسلحة، مشيرا إلى أن العدالة في مصر مطبقة على الجميع والأحكام تنفذ ومن يرتكب جريمة يحال للقضاء، متابعا : «القضاء العسكري يتخذ إجراءات سريعة وناجزة».

وتابع حمد موسى، أن الإخوان مجموعة من الشواذ متابعا: «ما أعلمه عنهم الكثير وعلى مدار السنين اللي فاتت ومن أجل احترام المشاهدين أعرف بالأسماء من هم لأني رأيت منهم الكثير والكثير».

وذكر أحمد موسى أن أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة ضد القوات المسلحة وهناك لجان إخوانية ممولة للهجوم على القوات المسلحة ومحاولات للتشكيك في العدالة بالدولة».