العشري: تحركات مصرية أردنية لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

قال أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، طلب من الإمارات التقدم بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن حول أزمة مخيم جنين والانتهاكات الإسرائيلية فيه لكونها عضوًا بمجلس الأمن.

وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تحركات عربية ومطالب بوقف الانتهاكات، مؤكدًا أن هناك تحركات مصرية بالتعاون مع الجانب الأردني لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وتابع أن هناك اعترافًا على المستوى العربي والإقليمي والدولي بأن مصر هى اللاعب الرئيسي والجوهري في وقف الاعتداءات، وتمتلك مؤهلات الدور المحوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وآخرها كان في مايو الماضي، مؤكدًا أن الجانب المصري يمتلك أدوات الضغط على الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن الدور المصري سيستمر داعمًا للشعب الفلسطيني على المستويين الأمني والدولي وهذا ما تمت الإشادة به من خلال المندوب الدائم لفلسطين بمجلس الأمن.