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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات مالية.. حبس شاب تخلص من صديقه بالزاوية الحمراء

جثة
جثة

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس شاب، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكانت قد شهدت منطقة الزاوية الحمراء جريمة قتل بشعة عندما طعن شاب صديقه ليسقط جثة هامدة بسبب خلافات مالية .

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من أحد المستشفيات بإستقباله جثمان سائق "توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر مقيم بذات الدائرة بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها الثانى على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته ، تم إستهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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