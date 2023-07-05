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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة تزوير العملات وترويجها بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير العملات النقدية بقصد ترويجها بإستخدام الأدوات المضبوطة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال أمن القاهرة القبض علي تشكيل عصابى بعين شمس تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير العملات النقدية ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من "عامل بسوبر ماركت" بتضرره من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة لحضـوره للمحل عمله محاولاً شراء بعض المنتجات بإستخدام عملات مُقلدة .

بالإنتقال تم ضبط المذكور وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد (20) ورقة مالية فئة المائة جنيــه "مُقلدين" .

واعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة ، وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية ، وأجنبية "مقلدة".

وبمواجهته قرر بتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة) وبإستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته (كيسة كمبيوتر – 2 طباعة – 2 فلاشة) واعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير العملات النقدية بقصد ترويجها بإستخدام الأدوات المضبوطة بمسكنه بالإشتراك مع (نجله ، مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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