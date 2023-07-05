جنين.. استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني وسط تنديد عربي ودولي.. والمقاومة: نراقب الأوضاع عن كثب

وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، وسط تنديد دولي وعربي ودعوات لوقف العملية العسكرية الغاشمة خوفا من تدهور الوضع الإنساني داخل مخيم جنين.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي دمروا العديد من البنى التحتية في جنين وبالتالي منعوا العديد من العمليات.

وأضاف نتنياهو عقب جلسة لتقييم الأوضاع الميدانية في جنين بمشاركة وزير جيش الاحتلال، يوآف جالانت، وقيادات عسكرية إسرائيلية أخرى: "في هذه اللحظات نحن نكمل المهمة ويمكنني القول إن عمليتنا الواسعة في جنين ليست لمرة واحدة".

وأوضح نتنياهو أنه سيواصل (العدوان في جنين) طالما كان ذلك ضروريا للقضاء على المقاومة ولن يسمح لجنين بالعودة إلى كونها مدينة ملجأ لـ"الإرهاب".

تعزيزات عسكرية



في غضون ذلك قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل دفعت بتعزيزات عسكرية، الثلاثاء، في اليوم الثاني لهجومها على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة.

ووصلت آليات عسكرية جديدة وتعزيزات إسرائيلية، إلى مداخل مخيم جنين، فيما قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي حارة الدمج في مخيم جنين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء المخيم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت، الثلاثاء، استهداف منازل الفلسطينين وممتلكاتهم بالصواريخ واطلاق النار الكثيف، بعد إرغام الكثير من عائلات المخيم على ترك منازلها تحت تهديد السلاح.

"ضرب البنية التحتية"

من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن العملية التي يشنها جيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها مستمرة حتى تحقق أهدافها وهي ضرب البنية التحتية للفصائل الفلسطينية التي تتخذ من جنين مركزاً لها.

كما أضاف أدرعي العملية ليست محددة بجدول زمني ولكن مدتها تعتمد على إنجاز المهمة، وهي إضعاف البنية التحتية لهذه المنظمات داخل المخيم، مبيناً أن هذه العملية هي خطوة من ضمن سلسلة خطوات أخرى اتخذت في الماضي، وسوف تتخذ أيضا في الأيام والأسابيع المقبلة لإضعاف حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في مخيم جنين.

11 شهيد و100 جريح

من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الضحايا جرّاء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين، منذ فجر أمس الإثنين، ارتفعت إلى 11 شهيدا، فيما أُصيب 120 آخرون، بينهم 20 شخصًا، وُصفت جراحهم بالخطيرة، كما أدى العدوان إلى نزوح مئات الأسر.

قوالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة إن قوات الاحتلال صعدت من استهدافها للمرافق الطبية والمستشفيات وطواقم الإسعاف في مدينة جنين.

وأضافت الكيلة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار بداخله ما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينها إصابتان خطيرتان، وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى ابن سينا بالمدينة.

وتابعت الكيلة: “هذا العدوان هو تحدٍّ لكل القوانين الدولية ولكل دول العالم، وإصرار على القتل، حيث لم يكن هذا الاعتداء هو الأول منذ بدء العدوان على جنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص على مستشفى الأمل وكذلك شهد مستشفى جنين الحكومي وابن سينا اعتداءات مماثلة خلال اليومين الماضيين، ما هدد حياة المرضى والطواقم الطبية”.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أعاق مراراً طواقم الإسعاف الفلسطيني، ومنعم من الوصول إلى المصابين والجرحى، في إمعان في جريمته وخرقه لكل الأعراف الدولية.

إصابة سبعة إسرائيليين

من جانبها تبنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" هجوم دهس وطعن في تل أبيب أسفر عن إصابة سبعة أشخاص قبل استشهاد منفذه الفلسطيني.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) في بيان إن منفذ هجوم الدهس والطعن في تل أبيب هو عبد الوهاب خلايلة وهو فلسطيني في العشرين من عمره من سكان بلدة السموع جنوب غربي الخليل. وأضاف أنه "بدون سوابق أو خلفية أمنية، وبدون تصريح يسمح له بالدخول لإسرائيل. والتحقيق في الهجوم مستمر".

وأشادت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في غزة "بالعملية البطولية والنوعية" التي رأتا فيها رد فعل طبيعيًا على جرائم الاحتلال في جنين.



اضراب عام يعم الضفة الغربية

في السياق عمّ اضراب شامل الثلاثاء مدن الضفة الغربية احتجاجا على الهجوم الاسرائيلي المتواصل على مخيم جنين وتعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية.

ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الاضراب التي وجهتها حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وانتشرت مشاهد مصورة تظهر الشوارع وهي شبه خالية من المارة.

المقاومة تراقب الأوضاع

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها تراقب عن كثب التطورات الأوضاع في جنين وهي في انعقاد دائم، محذرة الاحتلال من التمادي في عدوانه وتجاوز الخطوط الحمراء

كما أكدت الفصائل في بيان لها أن سيف مقاومتها لم يغمد بعد، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار عدوانه على جنين.

تنديد دولي وعربي

وفي ردود الفعل الدولية، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية جانيز لينارتشيتش، "إن استخدام القوة في مخيم جنين للاجئين أدى إلى خسائر مأساوية في أرواح المدنيين والأطفال، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الأساسية، وحالات نزوح".

وأضاف لينارتشيتش، في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات".

من جانبه حضّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جيش الاحتلال الإسرائيلي على "ضبط النفس" وحماية المدنيين الفلسطينيين، مع تكراره دعم بريطانيا "لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وإدانته ما وصفه بالاعمال "الارهابية" الفلسطينية.

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان إنه "قلق للغاية" بشأن العنف ودعا إلى احترام القانون الإنساني الدولي

ألمانيا أكدت أن لإسرائيل "الحق بالدفاع عن نفسها" لكن من واجبها أيضاً أن تحترم في عمليتها العسكرية الجارية في جنين بالضفة الغربية المحتلّة مبدأ "التناسب" المنصوص عليه في القانون الدولي.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، طالب بضرورة إيقاف الاقتحامات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الأبرياء بشكل عاجل.

بدورها أعربت وزارة الخارجية البوليفية، باسم حكومتها وشعب بوليفيا، عن إدانتها وقلقها العميق للعملية العسكرية والقصف الوحشي الإسرائيلي ضد مخيم ومدينة جنين، وقالت الخارجية البوليفية "إن هذه المأساة هي نتيجة عدوان مبرمج ومستمر من قبل قوات الاحتلال على مدى 75 عاما، منتهكة حقوق الإنسان".

وأعربت بوليفيا عن أسفها لعدم نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيرة واستقلاله وسيادته الوطنية وعودة اللاجئين لديارهم وأراضيهم، رغم العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لذلك، مشددة على أن قوة الاحتلال تتجاهل عمدا مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.



عربيا، دعا مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إلى تحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.

وفي ختام الدورة غير العادية التي عقدت بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، دعا مجلس الجامعة، إلى تحرك عربي عاجل، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، من بين مهام أخرى، بهدف إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل ومكثف، بما في ذلك من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء.

كما أدانت عدد من الدول العربية العداون وطالب الاحتلال بوقفه فورا، وهي مصر والأردن والسعودية والبحرين والإمارات وقطر والكويت وتونس وسلطنة عمان والجزائر ولبنان.