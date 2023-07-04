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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب تلقي رغبات أهالي النوبة لصرف التعويضات بدءا من 9يوليو الجارى 

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

ضمن الجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها.

وخاصة ما تم إقراره من خلال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، وصدور القرار رقم 371 لسنه 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية ، وعضوية عدد من الوزراء وممثلى الجهات والهيئات المعنية. 

 

 

تلقى الرغبات 

تم الإعلان عن فتح باب تلقى الرغبات إعتباراً من يوم 9 يوليو الجارى داخل 13 لجنة ، للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية ، وتم حصرهم عام 2017 بعدد 4291 مستحق. 

وفى هذا السياق أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات والتضامن الإجتماعى والأملاك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجهيز مقار لجان تلقى الرغبات أثناء ساعات العمل الرسمية ، وتتضمن 10 لجان موزعه على الوحدات التابعة للتضامن الإجتماعى بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة ، وذلك بالنسبة للتعويض بديلاً عن المسكن.

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جهود 

وأوضح المحافظ بأنه بالنسبة للتعويض بديلاً عن الأراضى الزراعية فقد تحدد له لجنة بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو ، وفيما يتعلق بالتعويض بتملك الأرض المقام عليها المسكن فيكون داخل لجنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن لجنة بمقر أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية خاصة لتعويض تقرير حق إنتفاع للأرض المقام عليها مسكن ( الجزر ) .

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل السوق السياحى وعدد من الأسواق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ، وإنتظام العمل بالمخابز البلدية والمحلات وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت ، فضلاً عن الوقوف على التعامل الفورى مع الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة .

وجه محافظ أسوان بالإزالة الفورية لـ 5 حالات إشغال لتجاوزهم لحدود محلاتهم ، مع دراسة إنشاء مظلات وتندات بمدخل السوق السياحى من ناحية ميدان المحطة لحماية السيدات من أصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية من أشعة الشمس ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ، وتلافى الملاحظات التى تم رصدها ، مع إزالة الحواجز أمام المحلات ، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات الغير ملتزمة .

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