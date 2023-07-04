أحمد موسى لـ مدحت الزاهد: عليك قراءة الدستور والشعب يختار من يمثله

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحوار الصحفي لـ مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بجريدة الأهالي، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومطالبته بوجود ضمانات حقيقية قبل إجراء هذه الانتخابات، بالإضافة إلى حديثه عن جلسات الحوار الوطني.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن من بين الضمانات التي اقترحها مدحت الزاهد، عدم السماح للترشح لدورتين متتاليتين، وهنا يقصد الرئيس السيسي.

وأضاف أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أن الحكم بين ما قاله مدحت الزاهد، ومنع أي شخص يريد الترشح للانتخابات الرئاسية هو الدستور، كما أن مدحت الزاهد يجب عليه قراءة الدستور، ويبدو أنه لم يتذكر التعديل الذي أجري على الدستور في 2019، لافتُا إلى أن الدستور يكفل ضمانات واضحة للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل.

وأشار أحمد موسى، إلى أن مادة 140 من الدستور تنص، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وأشار موسى، إلى أن من حق كل من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية طالما تنطبق الدستور، موجهة الدعوة إلى مدحت الزاهد إلى ضرورة قراءة والاطلاع على الدستور، مؤكدًا أنه لن تحدث انتخابات تفصيلية في مصر، ولا أحد يتحدث باسم الشعب لأن الشعب الوحيد الذي يقرر من يتولى رئاسة مصر.

وأكمل: «هناك من يتعرض على التعديلات التي أجريت على الدستور، ولا يعجبه ملايين المصريين اللي نزلوا من أجل هذا الدستور، مؤكدًا أن هناك أقلية ترفض الاعتراف بالدستور، أنتوا أقلية، وما قرره الشعب هو الذي يطبق».