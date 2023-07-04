بالدموع.. الإعلامية منى عبد الغني تتحدث عن الفنان الراحل علاء عبد الخالق|فيديو

انهارت الفنانة والإعلامية منى عبد الغنى، في البكاء، ناعية الفنان علاء عبد الخالق الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، معقبة: "تعرفت على الفنان علاء عبد الخالق وهي منضمة إلى معهد الموسيقى".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر ببرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، :" علاء كان بالنسبة ليا أخويا، وكنت بشوفه أكثر من أخواتي الحقيقيين، علاء الإنسان كان حاجة تانية خالص وعلاء كان النموذج الذي يحتذى به للفنان.

وتابع :" صحيح ممكن جزء من الجيل الجديد ميعرفش علاء عبد الخالق، ولكن الفنانين الحقيقيين يعرفوه وبيسمعوا أغانيه وكل الناس بيحبوه ونريد عمل ليلة في حبه لأنه يستاهل كده".