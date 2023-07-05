مركز الرأى العام بإعلام القاهرة يعلن عن الدورة الثالثة من كورس ICDL

أعلن مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة ك ، عن الدورة الثالثة من كورس ICDL .

و أضاف مركز بحوث الرأى العام ، أن خلال الدورة سيتم دراسة

•IT

• Windows

• Word

• Excel

• PowerPoint

• Access

• Internet

وأكد على أن الكورس متاح للجميع (طلاب وخريجين واعضاء هيئه التدريس والباحثين) ، كما أن الكورس يومين في الاسبوع وسيتم تقديم شهادات معتمدة فى النهاية .

كلية الإعلام جامعة القاهرة

وكانت قد صرحت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، بأن الكلية أطلقت فعاليات المهرجان السنوي لمشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون، السبت الموافق ٢٤ يونيو، واستمر ثلاثة أيام.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد ، بأن مشروعات القسم تعكس موضوعات مهمة في المجتمع تمت معالجتها بقدر كبير من الاحترافية، وإنتاجها بمجهود الطلاب وبمعدات الكلية، فكانت النتيجة مبهره تجعلنا نفخر بخريجي القسم .

