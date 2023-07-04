هشام عباس ينعى علاء عبد الخالق باكيا: لم أنقطع عنه في كل مناسباته

نعى الفنان هشام عباس رحيل علاء عبد الخالق قائلاً : " أنا بقالي مدة بشوف علاء وبنرحله في أعياد ميلاده وفي كل المناسبات الي تتجمع فيها علاء مش بيسيب مناسبة إلا مابيجي وعمره ماقال أنا تعبان أو عندي إيه كان بيبقى قاعد وبيغني حتى لو بصوت واطي ".

وتابع خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "علاء من الناس اللي مش ممكن تموت بتركته الفنية المؤثرة.

وإنهار باكياً على الهواء قائلاً: فاكر لما شافني وأول ماغنيت وقلي صوتك حلو وغني وإنت حتى لو بدأت متأخر هيديك ثقة وخبرة خاصة أنك مهندس صوت كان صديق جميل وداعم ومشجع".



أتم: "علاقتي به بدات معاه كان وقت فرقة الأصدقاء وبحب الأغاني بتاعتها أكتر واحد بيفكرني بعبد الحليم حافظ بهدوء صوته وأغانيه وشياكته.



ورحل عن عالمنا الفنان الكبير علاء عبد الخالق، صاحب الصوت الجميل الهادئ، وذلك بعد صراع مع المرض، وكان آخر ظهور له في زفاف ابنته الذي لم يتخط الشهرين.