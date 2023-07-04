جلال مرة: أفعال الإخوان في حكمهم كانت سبب ثورة 30‏ يونيو

‏قال المهندس جلال مرة النائب الأول لرئيس حزب النور، أن الفترة التي حكم فيها الإخوان مصر نتج عنها ما حدث في يوم 30‏/6 ويوم 3‏/7‏ وكان المستهدف منذ يناير 2011 وحتى عام 2013 هو افشال الدولة المصرية وإدخال الدولة في نفق الفوضى المظلم.

وتابع جلال مرة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "dmc"، كان الغرض الأساسي أن تصل مصر إلى نفس التجارب التي حدثت في الدول المجاورة مثل سوريا وليبيا واليمن ولابد أن ندرك ذلك وعوامل فشل وسقوط نظام الإخوان كانت واضحة جدا والمقدمات لابد أن تؤدي إلى نتائج وكل هذه المقدمات أدت إلى ما حدث يوم 30‏/6.

أفعال الإخوان



‏وأضاف عن شعوره يوم 3‏/7‏ أثناء إلقاء الكلمة على الشعب المصري قال نحن لم نخرج بإرادتنا وإنما دفعنا دفعا من اجل مصلحة البلاد ومصلحة الشعب، وأن أفعال الإخوان في حكمهم لمدة عام كانت السبب في ثورة 30‏/6‏ بسبب الممارسات التي أدت إلى الثورة وليست بسبب فعل فاعل.