هتوحشني جدًا.. منى عبد الغني تنعى الفنان علاء عبد الخالق

نعت الفنانة منى عبد الغني، الفنان علاء عبد الخالق، والتي كانت قد وافته المنية في الساعات الماضية، قائلة إنها بدأت مسيرتها الفنية معه قبل تأسيس فرقة الأصدقاء، من خلال أكاديمية الفنون، وكانت زميله له منذ الصغر، "علاء يعتبر أخويا مش صاحبي، ده عشرة كبيرة من زمن كبير".

وأضافت "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن علاء عبد الخالق هو سبب معرفتها بالفنان عمار الشريعي، ومن ثم بداية تأسيس فريق الأصدقاء، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في فترة ظهورها.

وتابعت منى عبد الغني، أنها تفكر في تجميع كل أصدقائه في يوم خاص بالفنان علاء عبد الخالق، خاصة أنه كان مهذبًا ومحترمًا بشكل كبير، وكان فنانًا مهذبًا يسير على الأرض.

وأتمت تصريحاتها برسالة: "عاوزه أقول له هتوحشني جدا، أنت كنت أخويا مش صاحبي، ربنا يرحمه يارب".