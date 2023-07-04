بعد عملية تل أبيب.. الشرطة الإسرائيلية تتخذ إجراءات عاجلة

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، رفع جهوزيتها، وذلك في أعقاب العملية المزدوجة في تل أبيب التي أسفرت عن إصابة تسعة إسرائيليين.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان، بحسب موقع “i24news” الإسرائيلي، إنه سيتم صباح غد الأربعاء نصب الحواجز في الشوارع عند مداخل المدن في كافة أنحاء إسرائيل، كما ستقوم قوات معززة من الشرطة بالتجول في المجمعات والمراكز التجارية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن إسرئيل تستعد لعمليات انتقامية بعد العدوان على مدينة جنين ومخيمها، وذلك من خلال جمع معلومات استخباراتية عديدة حول ما من المتوقع أن يحدث.

كما حذر مفوض الشرطة الاسرائيلية كوبي شبتاي امس بأن التقديرات هي بأن تكون محاولات لعمليات انتقامية ويجب على الشرطة الاستعداد لذلك.