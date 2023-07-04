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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الموبايل صامت.. الأوقاف تكشف تفاصيل حظر استخدام اللاب توب الشخصي أثناء العمل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تحدث الدكتور هشام عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن قرار حظر استخدام أجهزة اللاب توب أثناء العمل داخل مقر الوزارة واقتصار الاستخدام على أجهزة الحاسوب المخصصة لكل موظف وفقا لمنظومة الإدارة الحديثة، وحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل، وأن يكون استخدامه للضرورة القصوى او لصالح العمل بإذن من الرئيس المباشر، وحظر التدخين نهائيا في ديوان عام الوزارة وجميع الجهات والمقار التابعة لها.


وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "ما يحدث انطلاقة قوية جدا للدولة المصرية نحو الإدارة الحديثة، والوزارة كلها بدأت عملها من العاصمة الإدارية الجديدة في انطلاقتها نحو الجمهورية الجديدة". 


وأضاف: "مع الجمهورية الجديدة والمجهود المبذول من الدولة المصرية يجب أن نشهد بعض التعليمات والتوجيهات حتى لا تكون النقلة مقتصرة على المكان فقط، لكن النقلة ستكون في المبنى والأداء". 


وتابع: "كان هناك اجتماع لوزير الأوقاف مع قيادات الوزارة وتم التأكيد على بذل الجهد وأننا في هذا التوقيت المهم الذي انتقلنا إلى العاصمة الإدارية الجديدة أن يكون كل الوقت مخصصا للعمل، وبالتالي، فإن الحاسب الشخصي لاب توب لا يجب أن يستخدم في أوقات العمل". 


وحول حظر استخدام الهاتف المحمول، قال: "الموبايل وقت العمل لازم يبقى صامت عشان التركيز يبقى على الشغل، والرد يكون للضرورة، والرئيس المباشر في العمل سيكون على علم بهذه الأمور، لأن من يريد التحدث للأمور القصوى لن يستغرق وقتا طويلا، وسيتم حظر التدخين نهائيا في ديوان عام الوزارة".
 

الأوقاف استخدام اللاب توب الدكتور هشام عبدالعزيز وزارة الأوقاف الهاتف المحمول الجمهورية الجديدة

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