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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين .. فيديو

قوات الإحتلال الإسرائيلي
قوات الإحتلال الإسرائيلي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت الانسحاب من مدينة جنين.

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العشري: تحركات مصرية أردنية لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

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هل حقق الاحتلال أهدافه من العملية العسكرية في جنين؟.. الإعلام الإسرائيلي يرد

 

وأضافت خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنَّ أحد أسباب صعود حدة الاشتباكات في مخيم جنين، أن إسرائيل تريد أن تثبت بأن الكلمة الأخيرة لها.

وفي غضون ذلك، داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 شقة بمخيم جنين، تمهيدًا للبحث عن مطلوبين مختبئين زعم أنهم يديرون أعمالًا إرهابية، وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ قوات الاحتلال استجوبت أكثر من 300 فلسطيني واعتقل 30 شخصًا منهم.  

وأكدت أن جيش الاحتلال ذكر في بيانه أنه عثر على 300 عبوة ناسفة ومواد لإنتاج الأسلحة وتدمير 3 غرف لإدارة القتال، كما عثرت على 24 بندقية ومئات الرصاصات ومصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات المسلحين -على حد تعبيره-، كما كشفت عن 6 أنفاق مخصصة لتهريب الأسلحة.

وكانت قوات الاحتلال، بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، كما قصفت بالطائرات عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.  

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