العشري يكشف تفاصيل تطورات الأوضاع في فلسطين بعد الانتهاكات الإسرائيلية اليوم.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، تطورات الأوضاع في فلسطين بعد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، قائلا "ما يحدث الآن من انتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي مشابهاً لما حدث في عام 2002 باعتبار ما حدث هو جريمة حرب تقوم بها إسرائيل".

وأضاف "العشري" خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، أن هناك امعان من قوات الإحتلال الإسرائيلية في إحداث توتر داخل الضفة الغربية ومخيم جنين وهذا أدي الي حالة من الاحتقان بين الطرفين.

وتابع أشرف العشري، أن الدولة المصرية حذرت من تداعيات إستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.