سيمون تحيى حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى 22 يوليو

تستعد الفنانة سيمون لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى يوم 22 من شهر يوليو الجارى ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء.

ومن ناحية أخرى نعت الفنانة سيمون الفنانة على وفاة الفنان علاء عبد الخالق قائلة :" كانت صدمة للجميع وأن من حظها الجميل أن الراحل علاء عبد الخالق كان يسبقها في المجال الفني لكنهم قاموا بعمل حفلات كثيره جدا وافراح معا.

‏وتابعت سيمون خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الراحل علاء عبد الخالق كان خلوق جدا وأغلب أصدقائه يتحدثوا عن أخلاقه و كان دائما هادئ.

احتفل جمهور الفنانة سيمون بعيد ميلادها خلال احتفاليتها التي أقيمت ضمن فعاليات النشاط السينمائي بقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وحرص الحاضرين على ان يغنوا لها بعد نهاية ندوة فيلمها "يوم حلو ويوم مر"، الذي عرض بسينما الهناجر.



وحضر الاحتفالية الفنان مجدي صبحي، والفنانة سلوى محمد على، وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وتقام فعاليات النشاط السينمائى تحت إشراف المخرج أشرف فايق.

سيمون وأمير عيد:

وجهت الفنانة سيمون رسالة للمطرب أمير عيد عضو فريق كايروكى رسالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت سيمون: “أنا بحب ستايل وأغانى أمير عيد متميز ومختلف شكلا وغناء وموضوعا بالتوفيق والنجاح”.

ورد أمير عيد معلقا :" اشكرك جدا القلوب عند بعضها انا طول عمري بحب اغانيكي برضه وان مفيش حد بيعمل او عمل اي حاجه تشبهلها . أشكرك مره تانبه واتشرف.