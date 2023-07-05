بالأحمر الناري.. غادة عبد الرازق في أحدث ظهور عبر انستجرام |شاهد

اعتادت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.





وشاركت غادة عبد الرازق الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور خلال حضورها فاشون باريس بفستان أحمر نارى.





وتتميز غادة عبد الرازق بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد غادة عبد الرازق، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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