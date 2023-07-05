عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر الناري.. غادة عبد الرازق في أحدث ظهور عبر انستجرام |شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

اعتادت الفنانة غادة عبد الرازق  على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


 

وشاركت غادة عبد الرازق الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور خلال حضورها فاشون باريس بفستان أحمر نارى.


 

وتتميز غادة عبد الرازق  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد غادة عبد الرازق،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

IMG_9534
IMG_9534
IMG_9533
IMG_9533
الفنانة غادة عبد الراز الفنانة غادة عبد الرازق تثير الجدل باطلالة غادة عبد الرازق فستان احمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

بعد حمدي فتحي.. لاعب جديد يرحل عن صفوف الأهلي رسميا

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ15 رسميا

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

رسميا.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

موضوعات متعلقة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بنطلون شفاف.. دينا داش تطمئن الجمهور على حملها في الشهور الأخيرة

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

بفستان أسطوري.. 15 صورة من حفل زفاف شقيقة فتحي عبدالوهاب

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

ترشيحاتنا

شاف الموت بعينه..عملية زراعة وجه ويدين لشاب أمريكي تشعل مواقع التواصل

عادت مع أوسوريو.. تعليق مثير من نجل حسن شحاتة بعد فوز الزمالك

بسبب دعم أوكرانيا.. أمريكا ترفض تعيين بن والاس أمينًا للناتو

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

أكرم توفيق يوجّه رسالة مؤثرة لـ حمدي فتحي بعد رحيله عن الأهلي

الموت يفجع أسرة الفنان محمود ياسين | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. غادة عبد الرازق في أحدث ظهور عبر انستجرام |شاهد

أول بنت مصرية تشرف على موسم الحج في السعودية| صور

بتوب جريء.. مي حلمي تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بإطلالة جريئة.. إليسا تثير الجدل في كليب «بتمايل على الـ Beat» |شاهد

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ