أخبار التوك شو|انهيار الذهب التاريخي والأوقاف تكشف تفاصيل حظر استخدام اللاب توب الشخصي أثناء العمل.. وأحمد موسى يشكر وزير الصحة لهذا السبب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

خيبة كبيرة جدا.. فاروق الباز يكشف حقيقة خطورة الذكاء الاصطناعي على المستقبل



قال العالم الكبير الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري بأميركا، إنه من المستحيل أن الذكاء الاصطناعي يأخذ ما صنعه الإنسان، فالذكاء الاصطناعي عبارة عن وسيلة لفهم الأشياء أو نقل المعلومات أو أشياء تساعد على تسهيل الحياة.

وأكد الباز خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، ببرنامج آخر النهار، المذاع بفضائية النهار، مع الإعلامي تامر أمين، أنه ليس لديه أي قلقا على الإطلاق في أن يحل الذكاء الاصطناعي مخل الإنسان في أيا من المجالات، فهي فقك عامل مساعد يمكن أن يساعد في نقل المعلومة أو تسهيل الحياة فقط، فالعقل البشري قادر على مواكبة الأمور والتطورات والمشكلات بنفسه.

«تويتر» تضع حدًا لعدد التغريدات الممكن للمستخدمين قراءتها في اليوم الواحد.. تفاصيل



قال الإعلامي رامي رضوان إن منصة تويتر سوف تضع حدًا مؤقتًا لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها في اليوم الواحد.

وتابع رامي رضوان خلال برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أي حساب موثق يستطيع مشاهدة حوالي 10 آلاف تغريدة في اليوم الواحد فقط أما الحسابات غير الموثقة تستطيع مشاهدة 1000 تغريدة فقط على مدار اليوم الواحد وأي حساب جديد سوف ينضم إلى تويتر يستطيع مشاهدة 500 تغريدة فقط.

مقابلة الوداع.. حسام حسني يكشف آخر لقاء لـ علاء عبدالخالق مع أصدقائه



نعى الفنان حسام حسني، الفنان علاء عبد الخالق، قائلا إن علاء عبد الخالق صديق شخصي له، وكان له الشرف أنه تعاون معه، وكان دائمًا يشجعه أن يستقل بذاته، وأن يقدم ألبوماته الخاصة، "علاء عبدالخالق تبنى موهبتي أنا ومحمد محيي في بداية ظهورنا للجمهور".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن علاء عبد الخالق ضرب كل أمثلة الروعة في الإنسانية، موضحًا أن حفل زفاف ابنته كان بمثابة لقاء الوداع بين علاء عبد الخالق وكل أحبائه، إذ إنه كان مُصرًا على حضور كل أحبائه وأصدقائه لحفل الزفاف، "كان عاوز يودعنا في الفرح ده".



الموبايل صامت.. الأوقاف تكشف تفاصيل حظر استخدام اللاب توب الشخصي أثناء العمل



تحدث الدكتور هشام عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن قرار حظر استخدام أجهزة اللاب توب أثناء العمل داخل مقر الوزارة واقتصار الاستخدام على أجهزة الحاسوب المخصصة لكل موظف وفقا لمنظومة الإدارة الحديثة، وحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل، وأن يكون استخدامه للضرورة القصوى او لصالح العمل بإذن من الرئيس المباشر، وحظر التدخين نهائيا في ديوان عام الوزارة وجميع الجهات والمقار التابعة لها.

بدء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين .. فيديو



قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت الانسحاب من مدينة جنين.

العشري يكشف تفاصيل تطورات الأوضاع في فلسطين بعد الانتهاكات الإسرائيلية اليوم.. فيديو



كشف الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، تطورات الأوضاع في فلسطين بعد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، قائلا "ما يحدث الآن من انتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي مشابهاً لما حدث في عام 2002 باعتبار ما حدث هو جريمة حرب تقوم بها إسرائيل".



رئيس بلدية جنين: الانقسام الفلسطيني هدية قدمت للاحتلال على طبق من ذهب



كشف نضال عبيدي رئيس بلدية جنين آخر تطورات الهجوم الاسرائيلي على مخيم جنين واكد ان الوضع في المخيم أصبح كارثيا، فالوضع البيئي غير صحي، والأمني خطير، والإنساني يكاد يصل إلى درجات الموت.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية “إنجى أنور” والمذاع على قناة “etc ” أن كافة وسائل الاتصال مقطوعة عن المخيم ولا أحد يعرف ما يحدث داخل جنين إلا أن الليلة ماضية حدث تهجير قسري للمواطنين وابعادهم عن بيوتهم ومساكنهم، ومحاصرة البقية، فضلا عن تدمير البنية التحتية لجنين من خلال القناصة، وقوات الاحتلال والجرافات، التي تضرب كافة خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي حتى انه تم ضرب خزنات المياه المتوفرة الموجودة على اسطح المنازل، مشيرا إلى أن عدد سكان المخيم 17 ألف نسمة، تم تهجير من 3 إلى 4 آلاف مواطن، والباقية يعيشون على خط الموت، فكل سبل لحياة محرومين منها.

انهيار تاريخي| تراجع غير مسبوق في سعر جرام الذهب عيار 21

أكد عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هناك انخفاضاً في أسعار الذهب منذ فترة، مضيفًا أن هناك انخفاضًا في البورصة العالمية للذهب مما ينعكس على الأسواق.

ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

أحمد موسى يشكر وزير الصحة بعد استجابته لطلب أهالي شطورة.. فيديو

وجّه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى وزير الصحة، بعد استجابته وتكليفه وكيل وزارة الصحة بسوهاج بتكثيف الحملات الطبية لأهالي قرية شطورة ضمن مبادرة 100 يوم صحة.







