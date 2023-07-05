الأهلي يُفاجئ كولر بقرار عاجل .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الصفقة الأهم للنادي الأهلي هي الحفاظ على مدربه مارسيل كولر، الذي حقق نتائج مميزة وبطولات خلال الموسم الحالي، ولذلك لابد من التجديد له خلال الفترة المقبلة.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي أيضًا سيعلن التفاصيل الكاملة عن الاستاد الجديد بالتعاون مع شركة عالمية، وبشراكة اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وسيكون هناك مؤتمر صحفي عالمي".

وأضاف: "استقرار كرة القدم، يعود بالطبع على الاستقرار الإداري والذي جعل هناك حالة تركيز من جانب مجلس الإدارة في التفكير في مزيد من المشروعات الاستثمارية".

شبانة: الأهلي يسعى لإبرام عقد جديد لـ كولر حتى 2026

وأكمل: "الأهلي سيقوم بتحصين كولر، ويمدد عقده موسمين آخرين، لأن هناك خطة لوجود مشروع طويل الأمد، وهناك حالة إعجاب بالتنظيم والدقة التي يتمتع بها المدرب السويسري، ولذلك يسعى النادي للمحافظة عليه لأطول فترة وتحصينه من أي إغراءات أخرى، لذلك النية تتجه لتجديد عقده حتى 2026".

وأتم: "الأهلي اشترط وجود عرض رسمي لـ عمرو السوليه، من أجل مناقشة إمكانية رحيله، ويرفض الاتصالات الهاتفية".