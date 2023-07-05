محامي كهربا : الغرامة ستسدد في المهلة القانونية.. تفاصيل

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي منشورا بشأن مستجدات غرامة محمود كهربا نقلا عن المستشار أشرف عبد العزيز عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي : خبر هام. نقلا عن المستشار أشرف عبد العزيز غرامة كهربا ستسدد في المهلة القانونية.

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن وصول خطاب من "search فيفا"، يفيد بمنح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والنادي الأهلي الحالي، مهلة 6 أيام، لتقديم مستند يفيد بسداده الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك" كهربا تلقي إخطار من الفيفا يطالبه بإرسال إيصال سداد الغرامة الموقعة عليه للزمالك خلال ٦ ايام أو تحويله للجنة التأديب يوم ٣ اغسطس"



وكان محمود كهربا تقدم بطلب لتقسيط الغرامة لنادي الزمالك والمقدرة بمليوني و400 ألف دولار جنيه على خلفية فسخ عقده من طرف واحد والهروب من النادي.