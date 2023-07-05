عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داعيًا لضوابط مشددة على السلاح.. بايدن يندد بـ موجة عمليات إطلاق نار

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجددًا إلى ضوابط أكثر تشددًا على صعيد الأسلحة، منددًا في خطاب بمناسبة العيد الوطني بـ"موجة" عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة عشية العيد.

وقال بايدن في خطابه أمس الثلاثاء، إنه "في الأيام القليلة الماضية عانت أمتنا مجددا من موجة عمليات إطلاق النار المأساوية والعبثية في مجتمعات في أنحاء الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى الحوادث التي وقعت في فيلادلفيا وفورت ورث ولانسيج وكذلك أعمال عنف مرتبطة بالسلاح مؤخرا في بالتيمور وويتشيتا وكانسس وشيكاغو.

وأضاف: "بينما تحتفل أمتنا بعيد الاستقلال نصلي من أجل اليوم الذي تصبح فيه مجتمعاتنا خالية من أعمال العنف المرتبطة بالسلاح"، حسب وكالة “فرانس برس”.

وتابع بايدن: "ينبغي القيام بمزيد من الخطوات. للتصدي لآفة عنف السلاح الذي يمزق مجتمعاتنا"، مشيدا بإجراءات لضبط الأسلحة اُقرّت في ولاية إيلينوي عقب الهجوم في هايلاند بارك.

ودعا الولايات الأخرى إلى أن تحذو حذو إيلينوي، مطالبًا النواب الجمهوريين في الكونجرس بالجلوس إلى الطاولة لمناقشة إصلاحات منطقية وذات مغزى يدعمها الشعب الأمريكي.

وسجلت 346 حادثة إطلاق نار جماعي على الأقل في الولايات المتحدة هذا العام، وفق منظمة أرشيف العنف المسلح التي تحدد إطلاق النار الجماعي على أنه كل إطلاق نار يسفر عن إصابة أو مقتل أربعة أشخاص أو أكثر، غير مطلق النار.

وقتل أكثر من 44 ألف شخص في عمليات إطلاق نار العام الماضي. وقرابة 24 ألفا من هؤلاء قضوا انتحارا.

بايدن الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسلحة عمليات إطلاق نار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

بعد حمدي فتحي.. لاعب جديد يرحل عن صفوف الأهلي رسميا

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ15 رسميا

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

رسميا.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

ترشيحاتنا

شاف الموت بعينه..عملية زراعة وجه ويدين لشاب أمريكي تشعل مواقع التواصل

عادت مع أوسوريو.. تعليق مثير من نجل حسن شحاتة بعد فوز الزمالك

بسبب دعم أوكرانيا.. أمريكا ترفض تعيين بن والاس أمينًا للناتو

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

أكرم توفيق يوجّه رسالة مؤثرة لـ حمدي فتحي بعد رحيله عن الأهلي

الموت يفجع أسرة الفنان محمود ياسين | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. غادة عبد الرازق في أحدث ظهور عبر انستجرام |شاهد

أول بنت مصرية تشرف على موسم الحج في السعودية| صور

بتوب جريء.. مي حلمي تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بإطلالة جريئة.. إليسا تثير الجدل في كليب «بتمايل على الـ Beat» |شاهد

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ